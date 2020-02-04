新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，衝擊中國經濟。外媒引述知情人士指出，早前中美簽訂的第一階段貿易協議，中方希望在執行承諾上有一定靈活度。

香港信報援引外電消息，據中美第一階段貿易協議，生效後首年，中方承諾在2017年採購規模基礎上，增購價值767億美元的美國商品，次年進一步追加1,233億美元的採購。「如果自然災害或其他不可預見的事件」導致任何一方無法遵守協議，中美雙方將磋商。消息指出，中方計劃在未來提出這項要求。

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）的發言人表示，美方尚未收到中方任何關於重新討論採購協議的要求。

另一方面，中國的國有液化天然氣進口商正考慮對合約履行宣布「不可抗力」。知情人士表示，中海油、中石油、中石化正作相關考慮，並已開始起草必要文件。

報導稱，中國是全球最大原油進口國和第二大液化天然氣進口國，受到肺炎疫情影響，石油消費量預估已下降20％，預期將導致燃料生產商減產，以及尋求延遲部分石油出貨。

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