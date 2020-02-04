網友爆料李新英惡行。（圖／翻攝自不好閉嘴吧微博）

22歲韓國男星李新英（이신영，又譯李信盈）最近演出玄彬和孫藝珍合作新劇《愛的迫降》，因外型神似金秀賢走紅，今(4日)韓網有人稱李新英學生時期是校園霸凌的頭頭之一，除了曾踹同學，還曾逼人在廁所打手槍找人圍觀，李新英公司嚴正否認後，該網友稍早也改口稱記錯了。

綜合韓媒報導，今有網友稱過去與李新英是中學同學，爆料李新英曾對同班同學施暴，不僅惡言相向，還會踹坐著的同學，並逼同學自瀆及找人圍觀嘻笑，又將人叫到教室揪人圍毆，稱李新英是當地有名的小混混，高中起開始當模特兒後便開始洗白。

對此，李新英所屬公司「Forest Ent」聲明回應：「因為是學生時代的事，為了掌握事實跟家人、朋友詢問後，確認李新英並沒有做過匿名網友爆料的事，但因是在中學時期，如果因沒有分辨能力造成言語或行動上傷害到別人的話，向當事人致歉」，同時也揚言將提告不實謠言。

而該兩名爆料網友稍早改口，A稱因施暴者身高與身材和李新英相仿，應該是看錯了，對錯誤爆料十分愧疚，B說和李新英中學一年級時是朋友，曾打打鬧鬧，沒發生什麼大事，兩人口徑一致，改口致歉無意抹黑了李新英。

(中時電子報)