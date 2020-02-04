白河林初埤木棉花道每逢花季總吸引不少賞花人潮，現在樹上花苞累累，花期即將到來。（莊曜聰攝））

農曆春節這波寒流過去，4日節氣進入立春，曾入選全球15大最美花海街道的白河林初埤木棉花道，近日已經有少數木棉花綻放，樹上花苞累累，即將進入花期，白河區公所預計22日木棉花季就要開跑，在臉書及公所網站上都開始將即時花況上線，讓民眾先睹為快，盼望相關活動不受疫情影響。

去年12月迄今整體氣候暖和，雖然上周有冷氣團來襲，但整體來說是暖冬氣候，因此農曆春節時期時就有遊客發現林初埤有零星木棉花已開，提前嗅到早春氣息，現在初花已現，當地居民認為2月底前花況可望達5成左右。

白河區公所表示，林初埤木棉花最漂亮的大道全長逾800公尺，若包含周邊地區種植的總長度就有將近1.7公里左右，大大小小的木棉樹共計715棵，去年將電線桿地下化又修改灌溉溝渠，視野更為開闊，公所及社區都固定派人巡視並維護環境。

今年木棉花季將於22日登場，還搭配農村小旅行、半程馬拉松路跑等活動，一直持續到3月，接續後壁區的台灣國際蘭展，詳情可查詢公所官網及臉書。

除了白河外，台南將軍區的木棉花道也相當有名，在7條道路上分布約2000棵的木棉樹，花期時以將軍國中前的南21線及南19線旁苓仔寮木棉花道開得最火紅，但目前尚未綻放，遊客得再等一等。

(中時 )