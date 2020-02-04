自武漢肺炎肆虐以來，言詞被外界視為討好大陸的世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已遭逾20萬人連署要求下台，而他3日在執行委員會議上無意間咳嗽了一下，他還開玩笑地解釋「別擔心，這不是新冠狀病毒」，才讓全場鬆了一口氣，引來大笑。

隨著2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在大陸的確診人數增加及向其他國家蔓延，世界衛生組織（WHO）執委會會議3日在日內舉行，其中譚德塞發表2019年工作報告表示，針對當前新型冠狀病毒，預防大陸境外增加新病例主要工作是降低人傳人，但他強調當前沒有理由針對旅行及國際貿易採取限制，呼籲所有國家執行基於證據的一致決定。

世界衛生組織秘書長秘書長譚德塞在WHO在執行委員會議上無意間咳嗽了一下，他還開玩笑地解釋「別擔心，這不是新冠狀病毒」。

據《今日俄羅斯》報導，譚德塞在報告中，突然咳嗽了一下，用手臂遮住口、喝了口水，才開玩笑說「別擔心，這不是新型冠狀病毒」，讓現場出現一陣笑聲，他本人也笑了一會兒。譚德塞上周才剛訪北京，與大陸國家習近平與陸衛生官員討論抑止疫情擴散，女兒還擔心他那裏很危險，希望他不要去，讓他還特別解釋危險可能性不高。

報導也指出，譚德塞也表示WHO正在與Google合作追蹤關於疫情的謠言與假訊息，確保民眾在網路上搜尋關於病毒時，能獲得WHO正確的資訊。根據WHO社群媒體主管，如臉書、推特、騰訊與抖音等多個社群媒體也開始採取行動，限制新型冠狀病毒的假資訊傳播。

(中時電子報)