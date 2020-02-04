皮膚是人體最大的器官，想像必須跟痛苦擾人的皮膚病共存；想像因奇特異常的皮膚外貌招來異樣眼光。TLC《問題皮膚救星》聚焦英國知名皮膚外科醫師「艾瑪克雷松醫師」的真實診療故事，看醫師如何用精湛的醫術和溫暖幽默的力量幫助患者克服問題皮膚，可曾想像，壯男背上長17顆巨大囊腫！濃稠噴血如「乳酪惡夢」。無論是陳年黑頭粉刺、遺傳性皮膚炎、爆漿囊腫、大塊脂肪瘤、蟹足腫等通通難不倒她。TLC旅遊生活頻道《問題皮膚救星》將於2 月7日每週五晚間11點首播。

《問題皮膚救星》聚焦英國知名皮膚外科醫師「艾瑪克雷松醫師」的真實診療故事。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

男子史考特 20歲時背上長了些許青春痘，起初以為症狀輕微，沒想到30歲時整個背長滿多達百顆的囊腫及粉刺。他是車商的銷售經理，常常需要與客戶交談，每天上班除了身上穿的襯衫外，包包還會再多準備兩件以免出「狀況」。因為如果有囊腫破掉，衣服會沾上血跡跟大片如乳酪般濃稠的黃色膿液，散發出的惡臭令人不敢靠近。所幸遇上了艾瑪醫師，將背部17顆大囊腫及百顆黑頭粉刺全部消滅，幫助他脫離「乳酪惡夢」。

28歲的露易絲自5歲起便飽受「濕疹」之苦，使用類固醇23年。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

28歲的露易絲自5歲起便飽受「濕疹」之苦，使用類固醇23年，一停藥便開始劇烈搔癢、大量脫屑以及反覆流膿發炎，讓她每天只能睡上2個小時。你能想像將臉從枕頭上「拔起」的畫面嗎？這是她每天早上起床要做的第一件事，而搔癢後破皮遺留的血和分泌物沾染整片床單，更使露易絲必須每天更換床單，生活飽受煎熬。

百顆黑頭囊腫連環擠 《問題皮膚救星》出手噴漿爆惡臭。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

不僅如此，由於臉部嚴重的病狀，導致她對自己毫無自信，甚至討厭自己，完全不敢出門。《問題皮膚救星》邀您見證艾瑪醫師如何拯救露易絲恢復自信走入人群、讓人生煥然一新。

見證奇蹟時刻！《問題皮膚救星》。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

【爆破注意】最有味道的痘痘、最惱人的皮膚病—通通交給艾瑪醫師來解決。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)