新北市新莊區今下午驚傳自焚事件，一名楊姓男子因近日心情不佳，昨日被家屬送往醫院就醫，不料今日下午出院後，楊男卻獨自開車前往新莊17號越堤道附近的停車場，以汽油自焚，消防隊到場後，雖立即在14時20分撲滅火勢，但楊男已燒成焦屍。

據了解，今下午1時許楊男獨自一人出院，女兒見父親遲遲未返家，焦急的持續聯絡，後來透過手機定位，發現父親在新莊17號越堤道附近籃球場，趕緊前往查看，不料到場時，父親座車已燒成一團火球。

警消人員到場後，女兒在一旁幾乎哭到崩潰，不斷嘶喊「救救我爸！」，據了解，楊男長期有情緒不穩的狀況，昨（3）日才因意圖自傷，被家屬送往亞東醫院就醫，不料今就發生憾事，警方也在現場拉起封鎖線，詳細輕生原因仍待釐清。

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