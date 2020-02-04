武漢肺炎疫情升溫，各地掀起口罩、消毒酒精等用品搶購潮，政府祭出限購令，自2月6日起購買口罩將採實名制，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，總統蔡英文這次做到不分藍綠、庶民，一律平等了。

政府祭出限購令，還是有許多國人買不到口罩。行政院昨晚宣布，自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾須持健保卡在全國6000多家的健保藥局購買，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片，每片價格則從8元降為5元；為分流人潮，單號每周一、三、五購買，雙號則是二、四、六，周日不限。

洛杉基則在臉書指出，蔡若親自買過口罩，就知道無論實名虛名、單日雙日、超商藥妝、大人小孩口罩，一律缺貨！他諷刺表示，蔡這次倒是做到了不分藍綠、庶民，一律平等！

洛杉基也提及，慢性病患如果一週只換兩次口罩，健康一定大受影響，甚至性命堪虞。得白血病的小朋友以及正在做化療的病人，更不能一刻沒有口罩。他呼籲蔡總統走出官邸，除了到宮廟拜拜，不妨到民間查訪民瘼，聽聽民眾的求救聲，才會知道如何幫助老百姓。他說一旦人民不相信政府的威信與承諾，未來只會更加恐慌，人心更亂，政府豈能一笑置之？

(中時電子報)