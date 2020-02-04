開發金總經理王銘陽 申請退休 16:192020/02/04 工商 陳欣文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開發金控與中國人壽今（4日）同時公告宣布開發金控法人董事代表人王銘陽申請自109年3月4日退休，意即王銘陽將在3月4日卸下開發金控總座與中壽董座的職務，至於接任的人選則要待董事會決議才會對外宣布。由於開發金控近年來併入中壽後，成功轉型朝向以壽險、商銀、券商與資本管理四大引擎發展，王銘陽在整合旗下各子公司業務上居關鍵性角色，但因申請退休，未來開發金控總座接任人選備受市場關注。 (工商 ) #開發金 #王銘陽 #中壽 也許您會感興趣 推薦閱讀 中壽 去年獲利攻頂 04:092020/02/02 證券．權證 中壽重大傷病險 保障一加一 04:102020/02/03 證券．權證 《金融股》開發金王銘陽退休，2年改革促去年獲利創13年新高 16:142020/02/04 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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