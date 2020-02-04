開發金控與中國人壽今（4日）同時公告宣布開發金控法人董事代表人王銘陽申請自109年3月4日退休，意即王銘陽將在3月4日卸下開發金控總座與中壽董座的職務，至於接任的人選則要待董事會決議才會對外宣布。由於開發金控近年來併入中壽後，成功轉型朝向以壽險、商銀、券商與資本管理四大引擎發展，王銘陽在整合旗下各子公司業務上居關鍵性角色，但因申請退休，未來開發金控總座接任人選備受市場關注。

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