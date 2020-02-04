田尾鄉農會花卉產銷班第19班榮獲「108年十大績優農業產銷班」。（吳建輝攝）

各地農會也在現場展示農特產品、科技農業植保機、耆老手工藝品等，呈現新農業、新農村、新風貌。（吳建輝攝）

獲得傑出專業農民的咖啡農張智閔（右１），與父親張水勝（右）彰化縣長王惠美（左２）一同合影。

為鼓勵農民及農業相關從業人員對農業所做的貢獻與付出，4日上午彰化縣各界慶祝109年農民節活動，在彰化溪州公園舉辦表彰大會，彰化縣長王惠美親自出席，此次受獎的優秀農民共有102位，當中有不少45歲以下的青年農民，不僅高學歷，經營農業有成，年收入更是超過百萬。

彰化縣長王惠美說，彰化是農業大縣，她上任以來深入農村了解地方，在縣府及全縣26鄉鎮農會齊心合力之下，希望能夠全方面照顧老中青三代的農業人口，除幫農民創造更多收益，在老農照顧方面，農業處推動農民保險及宣導職災保險，另外輔導農會家政班，配合農委會推動農村高齡者照顧服務。

王惠美說，彰化在全國各項農業競賽也都交出非常漂亮的成績單，不論在全國或個人競賽，都有很好的成果，在大家的努力下，各地農會帶領團隊將其所開發出的農產品，驕傲的放在百貨公司或大型量販零售，讓全國人民知道彰化優鮮的好，也順勢將彰化行銷到全世界。

主辦方為了增加受獎人員眷屬參與感，特別選在溪州公園，搭配新春氣息及花在彰化系列活動，各地農會也在現場展示農特產品、科技農業植保機、耆老手工藝品等，呈現新農業、新農村、新風貌，也在現場推廣國人地產地消、食在地、享當季，建立從產地到餐桌的健康飲食概念，活絡鄉村經濟。

(中時 )