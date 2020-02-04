武漢肺炎疫情蔓延，網路假訊息也跟著蔓延，民進黨昨天再度接獲民眾檢舉有LINE群組續傳賣口罩賺災難錢相關不實謠言，發言人顏若芳今表示，為杜絕散播謠言惡行，今代表民進黨前往刑事警察局提告加重誹謗，盼民眾勿在齊心防疫的緊急時刻，製造不必要的猜忌與對立。

顏若芳指出，全國上下總動員，努力控制國內疫情，卻有網路謠言持續散佈，意圖干擾防疫作業，誤導民眾視聽，繼上周有網友造謠民進黨發45億災難財提告後，昨再接獲檢舉。

顏若芳表示，民眾提供LINE群組謠言內容包括：「民進黨中飽私囊賺到災難錢，屆時又可稱為建國基金籌募款，無奈吧？」、「原來衛福部買口罩1.5元，賣給通路商三元，通路商先賣8元，再減成6元，衛福部和通路商一起發國難財，官員應撤職查辦。」。

顏若芳說，內容全屬杜撰編想，卻恐引發錯誤輿論，今至刑事警察提告是因為防疫視同作戰，不容國家防疫期間，假訊息流竄。

顏若芳表示，民進黨政府及前線公務員，自過年期間便不眠不休展開防疫，不容有心人士，以造謠手段干預防疫作業，破壞社會信任，盼各界自重。

(中時 )