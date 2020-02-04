全台口罩荒，連客運司機也買不到口罩。（本報資料照）

因新型冠狀病毒傳染力強，大家都在搶買口罩，但一片難求，同時，政府也要求大眾運輸業者須配戴口罩、定期消毒車內設備，但台灣汽車客運產業工會表示，司機根本買不到口罩，有司機一片口罩連帶15天，沒得替換。

交通部監理站上周發公文給客運、公車及遊覽車業者，要求業者要配合政府做防疫，內容提到武漢肺炎這段時間，請司機駕駛要配戴口罩、定時用酒精做車內消毒。

不過，台灣汽車客運產業工會理事范光明表示，這兩天有兩、三百名司機，包含市區公車司機、遊覽車司機都打來公會反應說買不到口罩，很多司機朋友一片口罩連續戴15天，不是不換，是沒得換，戴三天就會出現異味。

范光明表示，公會向監理站、公路總局反應，但公部門都只能兩手一攤說沒有，政策下來要大家配合，大家不是不配合，是根本買不到口罩，連公司也買不到，要司機用酒精消毒，也不提供手套，駕駛同仁沒有特殊管道購買，誰有時間去超商排隊買口罩？

范光明表示，桃園、台北都有機場，從兩個機場進出的旅客，很多人會選擇搭客運，司機在第一線載客，甚至還有新竹往台北移動的上班人潮，台北、桃園的客流量算是百萬人次在流動，人數相當可觀，客運司機一定要接觸外面人潮、乘客上上下下，根本沒辦法確定乘客是否從武漢回來，而且目前也是流感高峰期，駕駛朋友長時間在密閉空間工作，沒有減班的情況下，難保有不確定的病症跑出來，很可能會是防疫系統的漏洞。

(中時 )