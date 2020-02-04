歌手范瑋琪在私人臉書怒譙行政院長蘇貞昌「狗官」，引起網友不滿圍剿，雖然老公陳建州PO文滅火，無奈卻提油救火引來更多謾罵，對此兩人好友葛仲珊則在IG力挺范范，呼籲所有網友：「拿一點良心出來做人」。

葛仲珊限時動態PO文。（圖／葛仲珊IG）

葛仲珊在IG限時動態發文力挺范范，她指名罵范瑋琪及希望她和她的家庭下地獄的人，直言在網路上謾罵的行為是不對的，對她而言在過往印象中，台灣人是相當善良的，如今居然逮到機會攻擊人，卻是如此絲毫不手軟，讓她感到相當訝異，因此呼籲所有網友應該要會辨別是非，而不是隨波逐流，更強調：「拿一點良心出來做人」。

葛仲珊錄影表態力挺范瑋琪。（圖／葛仲珊IG）

接著葛仲珊錄下影片，表示：「你們攻擊一個人，為了她說幾句話讓你不爽，我覺得其實是很大誤會在裡面，我認識的范范，不會想傷害任何人，所以你們想故意傷害她，其實是你們錯！接下來你們要怎麼說我，也不會讓你們變成對的」，對於可能變成網友攻擊目標，她不諱言：「你們可以攻擊我，但我不在乎，我知道我是對的，你可以做任何事，但可以做更好的選擇」。

(中時電子報)