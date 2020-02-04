《老實情人》MV中，鼓鼓穿越蟲洞與「老版鼓鼓」相遇，述說一段愛情回憶與無盡遺憾，（相信音樂提供）

鼓鼓 呂思緯 [ 老實情人 Brown Dwarf ] Official Music Video

「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯甫推出第2張全新創作概念專輯《蟲洞Wormhole》，其中備受歌迷喜愛的復古情歌《老實情人》已於相信音樂官方頻道MV首播，帶粉絲穿越蟲洞，回到80年代。

為呈現歌曲散發出迷人的80年代氛圍，鼓鼓不僅在服裝與造型用心營造出復古情懷，也特別把《老實情人》MV搬到日本東京取景，把懷舊感十足的西式咖啡廳以及舞廳等收入鏡頭中，在視覺體驗上為彰顯年代感。他表示：「《蟲洞》宣傳照是在很老的舞廳拍攝，我媽媽以前也會去舞廳跳舞，舞廳有濃濃日本味，所以直接到東京來拍，想把當時的畫面和氣氛都拍進去。」

《老實情人》描寫的是一份逝去的愛情。MV故事敘述在某個靜謐午後，一位坐在咖啡廳的老先生看著手心中的定情信物，回想起刻苦銘心的愛情回憶，卻意外穿越「蟲洞」來到1982年的平行時空。鼓鼓飾演在舞廳駐唱的歌手，和女主角Riko因音樂結緣，漸漸地嶄露頭角的他，有一次在表演後台因為愛慕的粉絲不小心跌倒在他懷裡，女友撞見這一幕，不聽鼓鼓解釋，扯下定情項鍊，兩人因誤會而分開，隨著歲月的增長，遺憾從未消逝。

鼓鼓表示：「希望大家在聽到這首歌都可以停留在愛上對方那個瞬間。」MV除了故事呈現遺憾而懷念，因為懷念永藏記憶，也特別將畫面裁剪至傳統電視螢幕4：3比例，讓人有種掉入過往時空的錯覺。

這支MV已於相信音樂官方頻道（https：／／youtu.be／0ZwzTs3Ozi8）首播。基於近期新型冠狀病毒感染性肺炎疫情，為顧及歌迷的健康及安全起見，原訂2月8日舉辦「超展開粉樂會」將延期舉行；相關訊息請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(旺報 )