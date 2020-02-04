勞動部發公文指出「為因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情，各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商等）配合防疫需求，可以用勞基法第32條第4項、第40條」等特殊加班規定，但加班費如何計算？

勞動部表示，如要適用勞基法40條，例假日、特別休假、國定假日等遭徵用時，應給付雙倍工資、而且事後要再補假一天給勞工；至於適用勞基法32條第4項但書，可以在單日工時超過12小時及單月46小時加班上限。

如以一個月薪3萬6千元勞工計算，換算時薪為150元，適用勞基法32條第4項，可以在平日工作13小時，加班時每小時應給予300元；而如在休息日工作13小時，前1至2小時時薪應為200元、第3至第8小時為250元，第9小時後為400元；如在例假日工作13小時，則應給付雙倍工資，前8小時加班要另外給付1200元，超過8小時則用每小時300元計算，事後還要再補假。

勞動部提醒，如適用勞基法32條第4項規定放寬加班上限的規定，則雇主應在延長開始後的24小時內通知工會，沒有工會的事業單位，則應報當地的主管機關；如要適用勞基法40條規定，則應在事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備。

(中時 )