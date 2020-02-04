因應新冠肺炎疫情衝擊金融市場，中國證監會已明確表示股票質押協議在疫情防控期間到期可申請展期，當前股權質押業務規模穩中有降，場內股票質押融資餘額0.88萬億元人民幣，較峰值時下降45%以上，整體履約保障比例約213%。此外，風險偏好快速下調和基本面預期下修共振，疊加長假期間負面情緒累積，市場短期出現超調，陸股各大權重指數均有不同程度調整。在上述因素下，陸股後市已不用悲觀！

長假期間疫情影響積累的負面情緒集中宣洩，長假期間新冠肺炎疫情積累的負面情緒誘發A股市場在2月3鼠年首個交易日集中釋放，造成市場超調出現超調，然在兩融和股權質押風險可控的背景下，市場進入受迫性賣出負反饋的風險偏小，預計政策層面將會積極應對，貨幣政策與財政政策將會加速推進，疫情衝擊改變市場節奏，但不改變A股中期上行的趨勢和結構。

黃上修表示，武漢肺炎疫情擴散，市場復盤SARS歷史經驗，在疫情爆發初期，市場的下跌為避險情緒所驅動，後續關鍵點就在於峰值，也就是新增感染人數的減少，這個指標在SARS期間為指數落底的拐點。目前A股和港股的估值在回檔後更具吸引力，短期情緒影響下的回檔提供逢低佈局優質標的機會，消費升級與產業升級仍是中期看好的主要趨勢。

(時報資訊)