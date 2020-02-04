強信-KY(4560)表示，孫公司強信機械科技(萊州)有限公司及浩強精密機械(青島)有限公司位於大陸山東省，配合山東當地政府規定，開工日期亦由原訂2月3日延後至2月10日。強信-KY因應武漢肺炎防疫工作，二家孫公司已實施應變措施，包括已於第一時間通知客戶及供應商調整出貨時間，且皆備有安全庫存，生產亦可機動調配，確保生產及客戶交期有序運作。

強信-KY強調，公司已成立「疫情工作小組」，隨時關注最新疫情發展情況，並且做好員工休假期間身體情況瞭解工作及進行部署防疫物資、衛生健康知識。並將在工作場所內隨時加強環境及人員消毒，以確保公司生產營運能持續順利進行，持續關注疫情發展，全力配合當地政府各項防疫措施，務必將影響降至最低。而員工不在現場的同時，大量時間公司會利用遠端方式進行工作掌控及工作知識的吸收，為復工後的衝刺作準備。

強信-KY指出，2020年度目標及展望不變，持續工業縫紉機刀類產品穩健成長，並積極拓展自動化裝置及自動化設備市場，維持一定的獲利率並且邁向成長，提供客戶製造的最佳解決方案。

(時報資訊)