根據元大投信統計，自2000年以來，台股不乏因非經濟因素重挫的前例，包含國際局勢如911恐怖攻擊、SARS疫情衝擊等，短線市場因不確定性升溫而造成台股下跌，但隨事件逐漸平復，台股即回歸基本面，股市反映基本面而展現絕佳恢復力。元大投信表示，在多國央行連續實施寬鬆貨幣政策，全球低利率環境下，台灣加權股價指數現金殖利率過去十年平均4.23%，傲視全球，特別吸引外資，截至去年底，外資持有台股比重攀升到42%新高。

元大投信表示，台股投資人結構已轉向法人為主，法人買進持有、以中長期眼光布局的特色，使得台股不再像過去周轉率偏高，並因經濟基本面的支持，造就台股走出史上最長的萬點行情。當基本面依然穩健的前提下，股市逢拉回建議可適度擇優加碼。

至於加碼的標的，元大投信建議以高股息優質龍頭企業為首選。元大投信預計於3月募集元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金將從台股市場精選高股息及各產業優質龍頭企業配置投資，有配息/不配息級別選擇，配息級別並設計每月配息及年終配息機制，適合作為中長期布局，尤其退休規劃之標的。

(時報資訊)