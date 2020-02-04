《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人押注中國政府將推出更多提振經濟的措施，以因應武漢肺炎疫情造成的衝擊，周二南韓KOSPI指數大漲1.84%，收在2,157.90點，創下去年1月9日來最大單日漲幅。外資今日買超韓股4867億韓元。韓元收漲0.64%，報1,187.4兌一美元。 分析師表示，中國政府在周一、周二共為經濟挹注1.7兆元人民幣後，可能實施更多措施以提供流動性，並提振國內消費。基於武漢肺炎的影響約將在下周到頂，投資人搶購跌深個股，尤其青睞晶片股。三星電子和SK海力士分別收漲3%和2.5%。 (時報資訊) #韓股 #大漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 善用股債ETF 穩健退休理財 04:102020/01/31 投資理財 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 09:022020/01/31 財經 遠航被廢證 投資人蔡孟哲投資意願減 19:262020/01/31 生活 野村投信獲亞洲資產管理雜誌三項大獎 20:542020/01/31 財經 大陸限縮史瓦帝尼簽證 外交部：嚴厲譴責 22:282020/02/02 政治 柏瑞：ESG債券將成投資新藍海 04:102020/02/03 投資理財 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 防疫…散戶撿錯槍！這檔暴漲3天殺停跌 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 半導體中槍不是最慘！ 武漢封城重傷陸汽車業 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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