投資人押注中國政府將推出更多提振經濟的措施，以因應武漢肺炎疫情造成的衝擊，周二南韓KOSPI指數大漲1.84%，收在2,157.90點，創下去年1月9日來最大單日漲幅。外資今日買超韓股4867億韓元。韓元收漲0.64%，報1,187.4兌一美元。

分析師表示，中國政府在周一、周二共為經濟挹注1.7兆元人民幣後，可能實施更多措施以提供流動性，並提振國內消費。基於武漢肺炎的影響約將在下周到頂，投資人搶購跌深個股，尤其青睞晶片股。三星電子和SK海力士分別收漲3%和2.5%。

(時報資訊)