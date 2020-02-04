嘉義市長黃敏惠建議中央，口罩應列入醫師開立處方箋中，讓藥局人員憑處方箋發口罩給有需要的患者。（市府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心3日晚間宣布口罩採販售實名制，6日起民眾需持健保卡到健保藥局拿口罩，一周限賺兩片，今4日嘉義市長黃敏惠建議中央，口罩應列入醫師開立處方箋中，讓有醫療需要的病患，可以憑著醫師處方箋領購口罩，不會落入一周只能買2片不敷使用的窘境，並將此類口罩與民生口罩供應分流。

黃敏惠說，有需要的人，7天2片絕對不夠，不需要的人，2片也是多餘，現今各項防疫措施都是為了守護市民朋友的健康，但買不到口罩，帶來的人心恐懼，容易衝垮防疫信心，指民眾對口罩需求分做兩類，第一類是真正有需要的患者，第二類是健康的民眾，7天限領2片的措施，對於第一類民眾恐無法滿足真正需要。

黃敏惠建議中央把口罩納入處方箋，由醫生來認定、備註，讓醫療院所開立處方箋來補足生病患者口罩，且此類口罩應該和民生口罩供應分流，從源頭務實管理。至於嘉義市政府也已針對第一類生病的民眾與醫師公會密切協商，在口罩供應量仍未穩定的這幾天，打算透過醫師所開的診斷處方，對正在發燒卻買不到口罩的病患，先撥用口罩供緊急使用，衛生局表示，這項政策正與醫師公會積極協調，會盡快實施。

(中時 )