經濟部4日在臉書（FACEBOOK）發文表示，武漢肺炎蔓延已經成為全世界的問題，連帶也使得全世界對於口罩的需求都快速增加。最近有很多住在國外的台灣人，在網路社群中分享自己在國外買口罩的情況，有些國家價格暴漲，有些國家則是很難買到。

經濟部說，我國的駐外經貿組最近也有回報各國情勢，很多國家都出現價量皆不穩的情況。我們排除了最極端的數字，日本出現一片台幣38元（135日圓）的極端價格且市面上已經不易買到，另外香港口罩最貴也要台幣31元，並且採限量販售。整體顯示國際口罩價格不僅提高，市面上也已不易購買。 經濟部強調，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些因素都讓進口難度提高很多，所以經濟部會加強國內的生產能量，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，一個月後把產能提高到每日可生產一千萬片口罩。

(工商 )