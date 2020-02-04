大陸A股在3日重挫後，4日止跌反彈。上證指數4日收漲1.34％，收復2,700點大關；深成指更重新站上1萬點。投資者乘機逢低進場，市場交投熱絡，兩市成交合計大增逾75％，增至人民幣（下同）9,101億元。
香港信報報導，上證指數4日低開2.23％，跌破2,700點後，迅速收復失地，止跌回升，午後漲幅進一步擴大，4日收報2,783點，漲幅為1.34％，成交額為3,740.68億元。深成指也開低走高，4日收報10,086點，大漲3.17％，成交額為5,360.37億元。
此外，滬深300指數4日收報3,785點，上漲97點，漲幅為2.64％；創業板指數收報1,882點，上漲86點，漲幅為4.84％。
各類股普遍上漲，半新股漲近9％；金融、水泥、化工股漲逾1％；石油、鋼鐵、房地產股持穩；電力股則跌逾1％；煤炭、有色金屬股偏軟。
(工商 )
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