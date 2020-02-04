武漢肺炎疫情延燒，台南市議會教育委員會關心校園防疫工作，4日邀請教育局等相關局處及補教業者、家長團體座談時，與會人員均擔心疫情拉長防疫物資將不足，除要求市府補足私幼、私托及補習班等單位急缺的防疫物資外，也要求政府檢討統一建立防疫照顧假給全薪的制度，以免造成防疫缺口。

今天的座談會，除了小組議員許又仁、李中岑、周麗津、陳怡珍、沈家鳳、沈震東及李啟維與會外，市府教育局、衛生局、經發局與勞工局等相關單位也派員列席，還有市產總、市教育產業工會理事長及校長團體，甚至家長團體都到場關切。

教育委員會小組召集人許又仁表示，武漢肺炎在對岸爆發後，教育部已宣布高中以下學校延後2周到2月25日開學，勞動部也宣布勞工如有照顧12歲以下學童的需求，得請防疫照顧假，但薪資並未強迫雇主給付；各大專院校已確定延到3月2日開學，對武漢肺炎的相關防疫措施，他要求市府要有完善的防疫對策，並提供公私立學校、幼兒園、安親班、補習班充足的防疫物資。

台南市中等學校校長協會理事長楊力鈞等代表也都發言強調，擔憂開學後各校將面臨口罩、耳溫槍及酒精不足窘狀；尤其耳溫槍與酒精購買不易。台南市教育產業工會理事長侯俊良則提醒，各級學校開學延後，原例行的會考及畢業典禮與競賽活動是否也延後？教育局應該快速訂定新的行事曆，讓老師、家長和學生能有準備。

另有幼教及補教業者指出，教育局在物資準備方面漏掉私幼、私托及補習班，尤其補習班都是比肩而坐，可能造成防疫漏洞；還有家長代表強調，私立幼兒園規定每位幼兒需要準備6個口罩，問題是市面上根本買不到口罩。

座談會最後總結5點結論，希望市府和中央能夠審慎研議：一、建請市府各單位統一提供充足防疫物資，像是口罩、耳溫槍、酒精、漂白水、洗手液、肥皂等，給公私立各級學校、公私立幼兒園、安親班、補習班、托嬰中心、外盒（桶）餐業者，並應有防疫物資到位之明確時間表，讓防疫健全沒有破口。二、學校行事曆及畢業典禮相對應的挪動、教師甄試之安排、學生會考學習進度之調整及學生學習活動（如畢業旅行、校外教學）等，市府教育局應於2月25日前，召集相關單位做好因應措施。

三、市府應做為照顧勞工之表率，除鼓勵私人企業給假給薪外，公教人員及市府員工如申請防疫照顧假，薪資照給。四、建請市府向中央建議，私人企業勞工如申請防疫照顧假，薪資照給，政府補助薪資（如從就業安定基金支應），並採取相應企業減稅措施。五、教育委員會建議，於議會三月份臨時會召開時，建請大會安排「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫專案報告。

(中時 )