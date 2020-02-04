星夢郵輪旗下的世界夢號編號「WD05200119」，出現三個武漢肺炎的最新確診病例，因其它船員列為接觸者，故皆不能下船，而星夢遊輪針對此事發出聲明，3個案是1月19日航班的乘客，且是在下船一周後才確診，目前該航班並沒有相關病例。

對此，星夢郵輪也發出官方聲明，針對近日媒體報導，大陸地區有郵輪旅客於2月2日及3日確診為新型冠狀病毒肺炎，星夢郵輪也在第一時間展開調查。

星夢郵輪旗下郵輪曾於1月24日入境廣州（南沙），該航次全體旅客和船員均於南沙碼頭進行嚴格的體溫檢測，有出現發燒情形的疑似病例後送至南沙疾控中心接受了新型冠狀病毒篩檢，全數呈現陰性反應。

而星夢郵輪自1月26日起，已暫停旗下所有郵輪在中國大陸地區的營運以及所有中國籍船員的流動與更替，且每日嚴格落實體溫檢測。同時，亦密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情之發展，與各地政府以及相關主管機關保持緊密聯繫，更積極響應政府防堵疫情蔓延的各項措施，包括：台灣航次暫不接受持大陸旅客登船。未來也將繼續關注各地最新出入境管制規範，並即時更新登船準則。

除此之外，接獲有關部門通知後，已主動告知搭乘同航次的所有旅客，請旅客即刻向居住城市的疾控中心進行報備，並配合後續檢疫工作。星夢郵輪視旅客及船員的健康與安全為最高原則，現已加強旗下所有船隊的防疫工作，其中包括，所有旅客及船員必須在登船前提交健康聲明、於所有停泊港口進行體溫篩檢、若發現任何人出現發燒症狀，一律不允許登船、於艙房等處進行消毒，全面加強衛生、於舷梯、商店和餐廳等地提供酒精消毒劑、為前線船員提供口罩等防護用品、提醒所有人必須注意個人衛生，例如：洗手、消毒。

藉由上述各項防疫舉措，盡一切可能隔絕新型冠狀病毒所有傳播途徑，且致力維持船隊最高衛生以及清潔標準，以保障所有旅客及船員的健康與安全。

(中時電子報)