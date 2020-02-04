兩性作家御姊愛目睹一名中年婦女，因為沒買到口罩怒飆超商店員，並語出驚人讓她忍不住當場笑。(圖/摘自御姊愛臉書)

武漢肺炎疫情導致口罩供不應求，連日來超商口罩被搶購一空，知名兩性作家御姊愛(徐豫)在臉書分享，自己目睹一名中年婦女因為沒買到口罩，語出驚人怒飆超商店員：「為什麼沒有主動通知我口罩來了？」讓她忍不住當場笑了出來，大嘆：「店員沒有欠你一個口罩」。

御姊愛在臉書發文表示，她光是在超商領取包裹的短暫時間，就至少聽到3組客人詢問是否還有口罩。最誇張的是，一名中年婦女追問店員「賣完？幾點？是幾點賣完的？」、「為什麼我七點來的時候你們說沒有口罩？…為什麼你們昨天說中午會來，我今天中午來又說賣完？」。

雖然店員滿臉歉意的解釋，但大媽仍飆罵：「你為什麼沒有主動通知我口罩來了？」一旁的御姊愛當場傻眼，納悶小7店員到底什麼時候還要「主動通知」客人口罩到貨了？並忍不住當場笑了出來，想告訴她，「不要把妳的焦慮無限依賴到別人身上」、「店員並不欠妳一個口罩」。

御姊愛感嘆，如果你一定要買才安心的話，那就多跑幾家，不要死守一家超商，那一家超商供應的可能是數千或數萬個客人，呼籲「口罩是用來防口水的，不要因為口罩噴更多口水」。

(中時電子報)