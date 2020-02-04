武漢肺炎疫情全球延燒，世界衛生組織（WHO）排除我國專家參與相關防疫會議，引起國際社會關注，非洲友邦史瓦帝尼在WHO會議上聲援我國，不過發言到一半，竟遭日籍會議主席打斷。

WHO第146屆執行委員會會議直播。我國友邦史瓦帝尼代表發言挺台。請見2:05:45開始。

世界衛生組織3日起召開一連六天的第146屆執行委員會會議，此次會議聚焦武漢肺炎疫情。根據現場直播畫面，輪到友邦史瓦帝尼發言時，史瓦帝尼代表Dr Simon Mfanzile Zwane挺身捍衛我國2,300萬人民健康權益。

Dr Simon Mfanzile Zwane表示，史瓦帝尼關切全球健康情形，可能因為政治紛爭或是個別國家的介入而出現防疫漏洞，其中一個例子就是中華民國台灣參與《國際衛生條例》規範的權利受限，台灣技術專家被拒絕、延後參與WHO相關防疫會議，這將置2,300萬台灣人民、以及全球所有公民於傳染病風險之中，「然而我們知道，台灣領先的專業能力將造福全球，當中包含對於此次武漢肺炎疫情的控制能力。」

Dr Simon Mfanzile Zwane的發言在此就被日籍大會主席Dr Hiroki Nakatani以一句「你可以停止嗎」打斷，接著將發言權交給大陸代表。大陸代表李松隨即抨擊，史瓦帝尼出於政治動機，利用國際舞台炒作涉台問題，已違反聯合國憲章及世界衛生組織法條的宗旨與原則，偏離會議主題、違反議事規則，因此請大會主席停止有關國家「不負責任的言論」。

世界衛生組織近期爭議行為不斷，先是排除讓我國專家參與武漢肺炎相關防疫會議，3日的全球疫情報告上，我國確診病例數更被加料，從10例上升至13例。

(中時電子報)