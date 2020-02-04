武漢肺炎疫情從陸上傳到海上了？有港媒根據大陸廣東疾控中心公布通報指出，星夢郵輪」旗下的「世界夢號」郵輪曾搭載過3名武漢肺炎患者，而該艘郵輪目前停泊高雄港。對此，星夢郵輪緊急回應指出，港媒報導的3個案是1月19日航班上的乘客，且是在下船後約一星期後才確診，目前該航班並無任何病例。

星夢郵輪公司表示，那3例其實是世界夢號在1月19日到1月24「中越航次」上的旅客，該船於1月24日返回廣州（南沙）時，全船所有旅客和船員均於南沙碼頭進行嚴格的體溫檢測，結果全數呈現陰性反應。星夢郵輪指出港媒指的3個案是陸續在2月2日、3日在大陸確診，目前世界夢號並無確診病例。惟基於安全考量並配合疾管署相關主管機關規定，目前停靠高雄港的世界夢號乘客與船上人員不得下船。

星夢郵輪自1月26日起，已暫停旗下所有郵輪在中國大陸地區的營運，以及所有中國籍船員的流動與更替，且每日嚴格落實體溫檢測，同時並與各地政府以及相關主管機關保持緊密聯繫，更積極響應政府防堵疫情蔓延的各項措施，包括：台灣航次暫不接受持中國護照之旅客登船。未來將繼續關注各地最新之出入境管制規範，並即時更新登船準則。

星夢郵輪今（4）日在接獲有關部門通知後，已主動告知搭乘同航次的所有旅客，請旅客即刻向居住城市的疾控中心進行報備，並配合後續檢疫工作。

星夢郵輪強調，面對疫情，公司營運以旅客以及船員的健康與安全為最高原則，現已加強旗下所有船隊的防疫工作，主要措施包括：所有旅客及船員必須在登船前提交健康聲明，於所有停泊港口進行體溫篩檢，若發現任何人出現發燒症狀，一律不允許登船，於艙房等處進行消毒，全面加強衛生，於舷梯、商店和餐廳等地提供酒精消毒劑，為前線船員提供口罩等防護用品，以及嚴格要求所有工作人員注意個人衛生。

星夢郵輪世界夢號目前停靠在高雄港，原定計畫將於在5日出發前往香港、再到日本那霸。2月11日該船則移航並自2月11日到4月4日期間將以基隆港做為母港，搭載台灣旅客體驗海上假期。公司表示，目前此一計畫未變。

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