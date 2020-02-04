武漢肺炎疫情引發口罩搶購之亂，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今在臉書，代貼一名高中生的文章，該生請大家「不要再追殺超商店員」，更表示「沒口罩不等於你就要死了」，希望民眾團結冷靜，畢竟第一線醫護人員才是最需要口罩的人，高聲疾呼也引發許多共鳴。

該高中生文章寫到，與其不斷批評「口罩太貴」、「政府在發國難財」，不如多花點時間好好閱讀醫療專家的建議。他也提到，自己出身醫生世家，父母叔嬸都在醫院工作，「真正迫切需要口罩的是醫生、護士，一群每天8小時以上都在充滿病毒、細菌底下工作的人們。」

該高中生說，他全家在SARS爆發被隔離，其父就是困在和平醫院的醫生，家人為父擔心焦慮，更活在不知道能不能活著撐出來的恐懼與絕望，每天依賴著便當過活，還要祈禱死亡名單上不要出現父親名字，直到爸爸平安回家，全家才鬆了一口氣。

「謝謝第一線醫護人員；謝謝過年仍在趕工製造口罩的人；謝謝這幾天辛苦的超商、藥局店員；謝謝那些為疫情付出的所有人。該學生也希望大家齊心為台灣祈禱，並感謝每位第一線人員的付出。

陳志金也呼籲健康的人不需要搶口罩，戴口罩與否取決於暴露風險高低，在目前沒有社區感染的情況下，走在路上被傳染的機率，「不會比被鳥糞砸到頭來的高」，而多數健康的人戴口罩都是戴心安的，「治療的其實只是內心的焦慮與恐懼」。

該篇文章也引發廣大迴響，網友們紛紛留言，希望大家能將口罩留給真正需要的人，一同努力度過這次難關。

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(中時電子報)