第17屆SBL超級籃球聯賽今天舉行一月單月最佳球員頒獎儀式，台銀單月收下6勝2敗的佳績，陣中重要功臣米歇爾（Charles Mitchell）穩定發揮，並屢屢在關鍵時刻跳出，幫助球隊鎖定勝利，獲選為單月最佳球員。

在一月賽事中米歇爾繳出場均「雙十」21.6分、14.6籃板，表現出色、維持在水準之上，是台銀一月能繳出亮眼戰績的因素之一，而米歇爾也曾獲選為單周最佳球員。

米歇爾將榮耀歸於團隊，他表示，球隊有良好的化學效應，就如同臺銀今年的口號「Trust」，隊友之間彼此信任，針對比賽表現做出調整，同時將練習的成果展現在比賽內容，球隊表現才可以漸入佳境，「而下半季的目標希望可以持續進步，並幫助球隊順利拿下總冠軍。」

除了一月單月最佳球員以外，第六周最佳球員也於今日合併頒發，由同屬台銀的瓊斯（Matt Jones）獲獎。

SBL下半季賽事原定於3月7在板橋體育館展開，因應2019新型冠狀病毒疫情影響，目前仍需進一步密切觀察，是否按照原定日期進行，將視疫情狀況而定，若有異動將另行公告。

(中時 )