2019年房市回溫，不僅建商積極推案，代銷業也勇於接案銷售，根據房地產市調機構統計2019年十大代銷業者接案量，海悅廣告以破千億元接案量勇奪冠軍，其餘2、3名的新聯陽以及信義代銷則靠豪宅案衝出高額接案量，其中不乏靠重劃區大舉接案，闖進前十名的黑馬。

數字科技(5287)旗下591新建案統整2019年十大代銷業者接案量(不含重推案)，調查顯示，前三名代銷接案量皆破600億元，海悅廣告以約1189億元的量體稱霸，新聯陽以超過7百億元的接案量位居亞軍，信義代銷則以北市豪宅案衝上第三名。

2019年前十大代銷依序為海悅、新聯陽、信義、甲山林、上揚、新高創、華威、甲桂林、新理想以及璞園。

591新建案表示，冠軍海悅廣告接案地圖遍布全台，不乏百億上下的重劃區推案加持，推升整體表現，全年度仍有破千億的好成績，而老牌代銷新聯陽，整年度承接了2大豪宅案案量大吃補，一是在新板特區旁的「馥華艾美」，以及位於台中勤美綠園道旁的「勤美之森」。

而信義代銷挾著全房產銷售的優勢，結合房仲店頭買方資源，2019年接案包括信義計畫區總銷2百億元的「冠德信義」豪宅及板橋江翠北側重劃區自建案「信義嘉和」進場，接案量一口氣衝上第三名。

深耕高雄的「南霸天」上揚國際建築團隊，2019年除了在高雄舊商圈前鎮、前金分別接下「世界心」、「愛情河左岸」等案，還在三民河堤社區承接地上權案「河堤世界」，該區域近期少有新案，且地上權產品1字頭房價有其競爭力，來人狀況不錯。

第六名新高創廣告，2019年拿下位於三重體育館旁的「築禾交響院」預售案，超過3千坪大基地，規劃換屋型產品，總銷達155億元，是在當地少見的大量體新案，為周邊換屋族提供新的選擇。

主力接案多在新竹房市的華威廣告，北上到桃園龜山A7重劃區，去年一口氣接下了富宇建設4個建案，總銷約250億元，推升總案量奪下本次調查第七名。

豪宅專門戶甲桂林廣告去年接案量第8名，2019年拿下台北市信義區指標商辦產品「ONE360昇陽國際」預售案，在雙北市各區都有中量體接案，表現穩定；新理想廣告則是台中以北的各地舊市區接案，首購、換屋型產品均有，切合目前自住市場，總接案量位居第9名。

(中時電子報)