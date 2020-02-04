中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎（右）解說小腦中風狀況，左為如今復原良好的粘姓男子。（莊旻靜攝）

復健科醫師何宇淳（右）為粘男（左）設計一系列復健動作，協助他恢復正常生活。（莊旻靜攝）

中醫師黃詩偉（左）在粘男（右）頭皮、四肢等穴位針灸治療，促進循環協助復健。（莊旻靜攝）

住在新豐鄉的33歲粘姓男子，去年11月在家昏睡不醒，家人驚覺不對，急call救護車送往中國醫藥大學新竹附設醫院急診室治療，急診室主任游俊豪接手時，發現粘男血壓高達250 mmHg、瞳孔略為縮小，立即做電腦斷層，確診小腦出血，由神經外科醫師巫智穎緊急開刀，後經復健科、中醫科聯手治療，由於搶在黃金時間救援，粘男如今已行走如常。

粘男透露，他從事製造業，平常作息穩定，偶爾加班，他知道自己血壓略高，發病當天，他睡覺中途曾醒來，走路搖搖晃晃，但他沒特別注意，未料繼續補眠後，醒來時已開完刀、在加護病房。

巫智穎表示，院內神經外科醫師全年無休待命，當時知道粘姓病患狀況，便立即為他施以「開顱併顱內血腫清除手術及腦室引流手術」，從後腦開刀，清出血塊及引流40cc，術後在加護病房觀察5天，再轉普通病房，前後住院約2周。

粘男在術後也在復健科醫師何宇淳、中醫科醫師黃詩偉協助下，做後續治療，透過頭皮針灸，刺激頭部穴位，加速腦神經修復、循環，也透過四肢穴位刺激，促進復原，黃詩偉也表示，經過健保局資料統計，曾經中風的患者，在5年內有近3成可能二次中風，而經研究顯示，透過中醫治療，可降低二次中風機率。

何宇淳表示，粘姓病患手術治療成功，神經後遺症狀況不多，口齒不清已完全復原，不過肢體活動的動作障礙、眩暈復健仍在持續，未來可達復原9成以上。

游智豪表示，粘姓病患年輕、送醫及時又掌握黃金治療時間，擁有良好條件，預後狀況良好，他也提醒民眾，勿輕忽身體警訊，若有走路不穩、頭暈目眩亦可就醫，一旦健檢曾出現高血壓、高血糖、高血脂，可每天固定時間量2次血壓，並維持正常作息，控制飲食、多運動、少熬夜。

(中時 )