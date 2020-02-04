由台灣導演陳正道監製，馬思純、鍾楚曦、黃景瑜主演的新片《蕎麥瘋長》，原訂2月14日情人節在大陸上映，但受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今天（２2月4日）下午2點透過官方微博宣布撤檔，官宣公告中指出，「當前正處於疫情防控關鍵期，健康秋平安是所有人最誠摯的心願。」

這也是繼「現男友」李現、董博睿、顧璇主演的電影《謎之抵達》以及入圍第92屆奧斯卡金像獎的黑色喜劇劇情片《兔嘲男孩》（陸譯《喬喬的異想世界》）於2月3日因考量疫情防控，官宣撤離情人節檔期之後的第3部取消在情人節上映的電影。

(旺報 )