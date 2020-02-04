影后馬思純新片《蕎麥瘋長》官宣情人節撤檔 16:182020/02/04 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬思純、鍾楚曦、黃景瑜主演的新片《蕎麥瘋長》取消情人節上映計畫。（取自新浪微博＠電影蕎麥瘋長） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由台灣導演陳正道監製，馬思純、鍾楚曦、黃景瑜主演的新片《蕎麥瘋長》，原訂2月14日情人節在大陸上映，但受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今天（２2月4日）下午2點透過官方微博宣布撤檔，官宣公告中指出，「當前正處於疫情防控關鍵期，健康秋平安是所有人最誠摯的心願。」 這也是繼「現男友」李現、董博睿、顧璇主演的電影《謎之抵達》以及入圍第92屆奧斯卡金像獎的黑色喜劇劇情片《兔嘲男孩》（陸譯《喬喬的異想世界》）於2月3日因考量疫情防控，官宣撤離情人節檔期之後的第3部取消在情人節上映的電影。 (旺報 ) #馬思純 #鍾楚曦 #黃景瑜 #蕎麥瘋長 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 手機恐是病毒溫床？ 醫揭2招防堵 08:332020/01/31 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》 輕症成漏網之魚 台第九例專家都擔憂 14:112020/01/31 政治 7口6人患武漢肺炎 媳婦曝：傳播者公公沒症狀 14:312020/01/31 時事 《盤後解析》武漢疫情攪局，元月行情泡湯、重挫502點 14:322020/01/31 財經 英國淪陷！武漢肺炎2確診來自同一家庭 18:482020/01/31 國際 再添一例！武漢肺炎確診第10例為第9例患者的先生 18:582020/01/31 生活 德國出現人傳人首例 23:062020/01/31 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 娛樂熱門新聞 酒精大缺貨？理科太太告訴你這殺菌好物藥局還有很多 - 娛樂 不捨范范遭圍剿 女星轟：拿點良心出來做人 - 娛樂 趙麗穎10年前舊照出土！大眼美肌嫩出水 網看了反轟爆 - 娛樂 謝和弦刪光混血辣妻照 脫口爆她「以前做高級飯局」 - 娛樂 震撼彈！明日花綺羅宣布「正式畢業」AV界 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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