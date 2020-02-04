開發金(2883)今董事會通過原總經理王銘陽退休案，退休生效日3月4日，開發金最快在2月底的董事會討論新任人選的人事案。王銘陽上任2年來，進行一連串改革，推動去年集團獲利創13年新高。

王銘陽原任中華開發金控總經理兼任中華開發金控董事及中國人壽董事長，其在金融及保險業界擁有逾35年的經營管理經驗，他於2017年12月加入開發金控擔任總經理，期間帶領開發金控集團私募股權及創投、壽險、銀行、證券四大營運成長動能，於2019全年締造集團獲利128億元，創近13年來新高。

加入開發金控團隊前，王銘陽於2003年初加入中國人壽，帶領團隊屢創業績新高，期間中國人壽總資產、淨值、稅後、淨利均大幅成長，除成功併購瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司及英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務，並與全球第二大之中國建設銀行策略合作，投資建信人壽，成功拓展中國大陸保險版圖。

王銘陽為美國德州大學達拉斯分校管理科學碩士，除上述經歷外並曾任職中國平安保險集團首席投資執行官、南山人壽執行副總經理暨首席投資長。

(時報資訊)