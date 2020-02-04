男子謝亞軒與友人黃佑呈前年無照駕駛，又在北市南京東路公車專用道飆車競速，謝的車衝進騎樓，撞死無辜3人；台北地院將謝男判刑13年、高院改判12年，最高法院駁回上訴確定。黃男二審遭判刑6年，最高法院撤銷。

黃佑呈最高法院撤銷的理由是因，原判決既認定黃不構成刑法第185條第2項致死、傷罪，僅成立同條第1項以他法致生公眾往來危險罪，但論罪時又謂黃佑呈係犯「道路交通管理處罰條例第86條第1項」、刑法第185條第1項之無駕駛執照，以他法致生公眾往來危險罪，應依法加重其刑。

最高法院表示，黃佑呈究竟是否應負刑法第185條第2項之罪責，若不應負此罪責，其須依道路交通管理處罰條例第86條第1項加重其刑，依據為何？原判決事實之記載與理由之說明，並不相符，而有疑義，因此撤銷發回。

23歲的謝亞軒被訴在前年10月11日傍晚，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕駛白色車輛的友人黃佑呈，在北市健康路一路狂飆，右轉南京東路四段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝進騎樓，撞飛正在回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全，3人經送醫急救不治

(中時 )