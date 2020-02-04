防群聚感染 嘉大延後開學 16:242020/02/04 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉大校長艾群邀集校內主管研商開學日期延至3月2日。（嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉大校長艾群邀集校內主管研商開學日期延至3月2日。（嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真） 因應疫情指揮中心及教育部宣布2月25日以後開學原則，嘉義大學4日經校長艾群與校內一級主管研商決議，嘉大108學年度第2學期開學由原訂2月17日延後至3月2日，學期授課結束日為7月3日，以減少群聚感染風險。 嘉大校方指出，武漢肺炎來勢洶洶，為維護學生及教職員工安全、健康，校方除將開學日延至3月2日，以爭取更多時間在開學前做好各項防疫安全措施，學校也在網站首頁設置「嚴重特殊傳染性肺炎」專區，公告相關事宜，供全體教職員工生查詢。 (中時 ) #開學 #教育部 #武漢肺炎 #嘉義大學 也許您會感興趣 推薦閱讀 手機恐是病毒溫床？ 醫揭2招防堵 08:332020/01/31 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》 輕症成漏網之魚 台第九例專家都擔憂 14:112020/01/31 政治 7口6人患武漢肺炎 媳婦曝：傳播者公公沒症狀 14:312020/01/31 時事 《盤後解析》武漢疫情攪局，元月行情泡湯、重挫502點 14:322020/01/31 財經 英國淪陷！武漢肺炎2確診來自同一家庭 18:482020/01/31 國際 再添一例！武漢肺炎確診第10例為第9例患者的先生 18:582020/01/31 生活 德國出現人傳人首例 23:062020/01/31 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 好市多神級甜點回歸 網激動喊：光看就胖啦！ - 生活 口罩搶購潮後 宅神斷言下一個缺貨商品是... - 生活 健保卡買口罩2／6上路 哪些藥局開賣看這裡 - 生活 口罩不夠用？ 醫生：加這片可延長使用壽命 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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