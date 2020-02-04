嘉大校長艾群邀集校內主管研商開學日期延至3月2日。（嘉大提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應疫情指揮中心及教育部宣布2月25日以後開學原則，嘉義大學4日經校長艾群與校內一級主管研商決議，嘉大108學年度第2學期開學由原訂2月17日延後至3月2日，學期授課結束日為7月3日，以減少群聚感染風險。

嘉大校方指出，武漢肺炎來勢洶洶，為維護學生及教職員工安全、健康，校方除將開學日延至3月2日，以爭取更多時間在開學前做好各項防疫安全措施，學校也在網站首頁設置「嚴重特殊傳染性肺炎」專區，公告相關事宜，供全體教職員工生查詢。

(中時 )