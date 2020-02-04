因為武漢肺炎延燒，中小學均已延後開學，學生學習受影響。台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」，可以讓高中、高工的學生透過網路線上學習數理相關課程；均一教育平台提供國三會考生在家學習資源包，讓國三生停課不停學。

由台達電子文教基金會表示，學生只要Youtube上搜尋關鍵字DeltaMOOCx，即可找到一系列的高中數學、物理、化學、生物等課程，老師們也可以透過連結DeltaMOOCx的影片，遠距與自己的班級學生進行「線上寒假輔導」，讓學生們不至因疫情荒廢學業。

DeltaMOOCx計畫主持人清華大學彭宗平講座教授表示，在疫情嚴峻的當下，線上課程正可以讓老師與學生多加利用，讓學習跳脫時空的限制。不論是利用手機、平板、或電腦等各種載具，都可以觀看影片與練習題目；學生們也可以在平台上發問，老師們也會在線上回答問題，相信可以減緩此波疫情對於學習進度的影響。

此外，為了不讓孩子的學習被停課所打斷，全台最大的中小學線上學習平台「均一教育平台」，2月10日起推出數學會考複習包，免費使用，讓考生能更有效地在家備考複習。

數學會考複習包內容精選自歷屆會考考古題，並分為不同難易度，助同學能把握考前 95 天時間，有計劃地複習數學一到六冊課程，複習包更內含考題完整的解題說明，學生即使做錯，也可以直接看影片找答案。均一年級式數學課程一覽表：https：／／www.junyiacademy.org／course-compare。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出：「均一的數學課程特別依照不同版本的教科書做編排，學生只要按照課本章節，按部就班看影片、做習題，效果不會比在學校聽課、回家寫習作差。」

除了數理強項課程外，南一書局與均一平台教育基金會也合作，將教科書內容導入學習平台。課本內容直接與均一平台聯結，線上、線下的單元編排一致，加速學習效率。

(中時 )