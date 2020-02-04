武漢肺炎疫情持續延燒，陸股3日開紅盤暴跌8%，創下史上最大跌點，這無疑是讓大陸經濟面臨30年來最慢增速的困境雪上加霜，加上武漢本身就是半導體重鎮，湖北省更是貢獻大陸GDP超過4%產值，疫情嚴重打擊「中國製造 2025」計畫核心。

據日經報導，武漢為大陸製造業中心，曾被稱做是「東方芝加哥」，但武漢肺炎疫情爆發後，該城市宣布封城，湖北省企業延至2月13日才開工，時間比上海、北京還長，整個湖北省也是大陸疫情最嚴重的地區。

北京當局推動「中國製造2025」計畫，推升大陸高科技產業發展速度，官方數據統計，武漢2018年貢獻湖北省37%的GDP比重，以武漢為中心的「一芯兩帶三區」，記憶體方面，就有紫光集團投資的長江存儲，半導體廠商則是有武漢弘芯，顯見武漢對於大陸半導體發展重要性。

除了半導體，自駕車技術也是「中國製造2025」發展重點之一，武漢為大陸地區首個獲得自駕巴士服務批准的城市，一名自駕車技術開發公司人員透露，只要安全措施繼續實施，商業服務就無法進行。

武漢肺炎疫情也對於大陸汽車工業影響甚大，2018年湖北出產242萬輛汽車，占大陸市場總產出1成，超過法、英、泰等國出產量，通用汽車、本田汽車以及寶獅雪鐵龍集團，都在武漢有合資公司，武漢本地則是有超過500汽車製造商。

(中時電子報)