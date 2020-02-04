免費篩檢資訊。（主辦單位提供／巫靜婷苗栗傳真）

財團法人肝病防治學術基金會與苗栗縣政府衛生局，將於2月9、15、16日在苑裡7里舉辦免費篩檢，針對C肝超高盛行地區，辦理肝炎及肝癌大檢驗，為吸引民眾參加，與在地企業「山水米」合作，凡當天前來篩檢的鄉親，可獲得1份1公斤白米，限量送完為止。

肝病防治學術基金會去年鎖定全台3個C肝超高盛行地區，進行「類地毯式篩檢」，苗栗縣苑裡鎮為其中之一，為持續追蹤肝病患者、發現新案例並及早協助治療，與苗栗縣衛生局合作，將在9、15、16日前往苑裡內區的7個里，進行免費肝炎及肝癌篩檢。

衛生局分析，早期醫療資源貧乏，民眾就醫習慣固定，不少密醫針頭重複使用，容易出現C肝感染者的群聚現象。過去治療C肝採干擾術或打針治療，副作用大且所費不貲，許多患者因此延誤就醫，導致病情加劇，去年檢出的新案，更有多數民眾不知道自己已中標。

為鼓勵民眾勇於篩檢，協辦單位「泉順食品企業股份有限公司」，4日不僅宣布將在3天篩檢活動現場，準備共3000份1公斤白米，贈送給完成篩檢者，更加碼出人力、當志工協助秩序，企畫主任劉佳育表示，以往篩檢都在外區、靠海里別，今年改在內區、山邊里民為主，落實C肝防治追蹤，送禮提高誘因。

劉佳育指出，參加免費肝炎及肝癌檢驗需攜帶身分證，年滿20歲的苑裡鎮民均可參加，檢驗項目包含B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、肝癌檢查、肝功能、B肝病毒量、C肝病毒量等，活動分上、下午場，9日社苓里、山腳里；15日石鎮里、蕉埔里、山柑里；16日玉田里、南勢里。

(中時 )