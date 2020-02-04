武漢肺炎影響公立高中以下學校延後開學，家長為安排合適的親子旅遊地點而絞盡腦汁！市府觀光旅遊局4日指出，不斷創造驚奇的2020台灣燈會副展區「童趣樂園」，大朋友小朋友們一同體驗難得的親子時光，為台灣燈會副展區帶來另一波高潮。

中市觀旅局長林筱淇說，台灣燈會副展區童趣樂園為全台燈會首創的獨立式童趣主題燈區。繼引進戽斗星球、熱帶水果鳥等國際知名扭蛋玩偶授權的花燈組外，還爭取來自丹麥、風靡大小朋友的樂高積木玩具前來策展，透過一系列的體驗設計，吸引遊客一來再來。

由觀旅局、警察局結合台灣樂高共同舉辦的「台中樂高城市」活動，1日至14日舉行，每天都可在文心森林公園圓滿戶外劇場感受動手組裝樂高的魅力；主辦單位更結合燈會童趣主題，首創小小警察勇闖童趣樂園活動，搭配宣導互動攤位闖關，讓小朋友一圓「小小樂高警長」的夢想。

主辦單位與遊客互動時發現，童趣樂園主題加上樂高積木玩具的吸引力果然不同凡響，現場有民眾遠從台北、新北等外縣市遠道前來；彰化、南投的鄰近縣市更是不在少數，大朋友小朋友們一同體驗難得的親子時光。

林筱淇表示，從遊客的臉上看到展區用心營造的童趣氛圍備受肯定！觀旅局在8日至23日每日下午3點有小提燈限量發送；14日至16日三天晚間6點至8點有情人節打卡贈禮活動，歡迎家長帶著小孩前來台中，賞燈會、領提燈、玩樂高、喝珍奶、嘗美食。

(中時 )