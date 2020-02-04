出版、書籍趨勢可回顧過去、仰望未來，有哪些書籍、作者是獲得在書店第一線的店員們青睞？「誠品閱讀職人大賞」今（4日）公佈得獎名單，「年度新人」由城市速寫畫家鄭開翔獲得；「最想說服爸媽買」獎項則由幸佳慧的《蝴蝶朵朵》獲得；「書店職人最想賣」則是日本影后，也是有日本國民奶奶樹木希林所撰述的《離開時，以我喜歡的樣子》。

由近千名誠品書店職人參與票選的「誠品閱讀職人大賞」4日公佈得獎名單。（圖取自迷誠品網站）

數位時代來臨，台灣出版面臨嚴重考驗！原本預定在這周開展的台北書展也因武漢肺炎疫情延燒而延期至五月開展。由近千名誠品書店職人參與票選的「誠品閱讀職人大賞」今（4日）公佈得獎名單！

鄭開翔首本創作《街屋台灣》透過文字與繪圖，細膩傳達台灣街景的溫暖與特色。（圖取自迷誠品網站）

首次設立「年度新人」由城市速寫畫家鄭開翔獲得，他出版的首本創作《街屋台灣》透過文字與繪圖用100種看台灣的方式，帶領大家來發現台灣的另一種美。細膩傳達台灣街景的溫暖與特色，以及背後蘊含的在地文化；而台灣「年度最期待作家」由吳明益拿下，他的新作《苦雨之地》以文學的想像拋出現今重要的倫理與認同問題，引發讀者探討及共鳴。

誠品閱讀職人大賞—台灣「最想說服爸媽買」由幸佳慧的《蝴蝶朵朵》獲得。（左）、誠品閱讀職人大賞—台灣「書店職人最想賣」由樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》獲得（右）。（圖取自迷誠品網站）

誠品書店職人「最想說服爸媽買」獎項則由已故兒童文學作家幸佳慧的《蝴蝶朵朵》獲得，教導孩童認識身體自主權，藉由書中的童言童語引導父母與孩子共讀學習；橫掃日本全國書店排行榜TOP1的《離開時，以我喜歡的樣子》則榮獲「書店職人最想賣」獎項，樹木希林以坦率直白的語句回應在人生道路上遇到困難的讀者，引發跨界、跨世代共鳴。

大陸女作家郭爽獲得誠品生活蘇州和深圳的職人青睞，獲選「誠品閱讀職人大賞」年度最期待作家，她的作品《我願意學習發抖》透過女性創作獨有的體察，探索童話與現實之間的無限可能；曾推出多本愛情著作的香港作家鄺俊宇最新創作《我們在一起》是他首本講述兩性情感的隨想文本，亦獲選年度最期待作家。

「誠品閱讀職人大賞」希望透過職人視角選出優秀華文創作推薦給讀者，讓讀者能與好書相遇、讓多元觀點被看見。獲獎作品即日起至3/31於實體及網路書店「誠品閱讀職人大賞書展」皆可看到也有相關優惠。

(中時電子報)