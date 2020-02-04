新型冠狀病毒（2019-nCoV）的散布不但影響大陸經濟，也影響到國防，由於擔心病毒的傳播，大陸第三艘自製航空母艦已無限期停工，甚至停止艦載機J-15的生製。

防衛世界(Defense World)報導，冠狀病毒起源地點就在湖北省武漢市，這個華中最大的城市也是工業重鎮，許多大陸的武器裝備設計中心就在此處，例如主要負責建造潛艦的武昌造船工業集團有限公司、開發先進海軍技術的海軍工程大學等等。大陸官媒《環球時報》說，包括先進電磁彈射器、電磁軌道炮、全電動推進器的研發單位也在武漢。

報導說，為了集中精力扼止新型冠狀病毒的傳播，許多工廠以延長年假的方式來避免感染。也包括軍事單位。負責建造第三艘航空母艦的上海江南造船廠，以及生產殲-15艦載戰鬥機的瀋陽飛機公司，都表示延長春節假期，儘管這兩個工廠都不在武漢，但是由於員工眾多，很難保證過去一個月是否去過武漢，然後遭到感染。

江南造船廠與瀋陽飛機公司發布公告，他們要求自病毒爆發以來，曾前往其他城市的員工暫時不要來上班，先自主在家中隔離14天，證明無病毒感染後再另行通知。

這顯然會導致新型航艦和戰鬥機的延誤，尤其是第三艘航艦將是大陸最雄心勃勃的航艦工程，它與前兩艘採用滑跳甲板的航艦(遼寧號、山東號)都不同，第三航艦預計將配備電磁彈射器系統，可以安排更多類型的艦載飛機，比如運輸機與預警機，其性能將追近美國福特級航空母艦。

《環球時報》週一援引大陸軍事高級顧問徐光裕的話說，防疫工作將影響大陸的武器裝備計劃，短則幾個月，長則一年。

(中時電子報)