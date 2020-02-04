小易坐上鼓手位置，準備為接下來的表演鼓出最振奮人心的節奏。（彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真）

家扶少年為單位交流暨期中成果發表的夢想音樂會帶來開場表演-帥到分手，在小易坐鎮加持下，將全場氣氛炒到最高點！（彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真）

小易個性木訥內向，平常很少表達自己的想法，甚至在幼稚園階段曾被醫生判定為發展遲緩，去年八月開始參加彰化家扶中心扶助國高中生的少年展力方案，擔任團隊中爵士鼓組的團員，短短半年中就用音樂譜出自己的夢想，也成功打響自己精彩人生。

小易的反應力及消化訊息能力比同齡孩子慢，但在面對需要即時反應與肢體協調的爵士鼓，他反而更有鬥志，努力不懈的練習，直到自己滿意為止，認真的學習態度，也獲得老師的稱讚與鼓勵，其中小易最有力的後盾就是媽媽，從去年八月開始參加少年展力方案，媽媽都風雨無阻的騎乘40分鐘的路程，載小易上課，漫長的復健與陪伴，也讓小易逐漸恢復健康，

小易只要坐上鼓手位置，就會瞬間充滿自信，抓住全場目光，盡情展現自己，小易說：『我從小就想學打鼓，現在因為參加家扶的展力方案，終於有機會可以好好學習，所以我一定要把握機會，讓自己在舞台上成為最帥的樂手！』

彰化家扶中心主任王震光說，少年展力方案是家扶中心特色服務方案之一，家扶中心除了協助學生課業輔導，也積極多元適性發展，培養學生各項生活技能，亦賦予青少年為自己夢想發生的機會，讓他們在過程中，去學習如何堅持努力與突破困境。

(中時 )