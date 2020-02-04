曾搭載3名武漢肺炎確診者的「世界夢號」郵輪4日停靠高雄港，疾管署及台灣港務公司全程掌控，因船員和服務人員曾服務過之前搭船且確診武漢肺炎的患者，屬高風險人員，因此疾管署要求全船從香港上船的1886名旅客，與船上約1200名船員和服務人員都禁止下船，台灣方面也請世界夢號即刻離港，正在辦理出港程序。

高雄港務分公司說，世界夢號在2月2日從香港出發，2月3日停靠基隆，2月4日下午1時抵達高雄港，停靠在8號、9號碼頭；而曾載過3名武漢肺炎確診病患的世界夢號，該批旅客之前已經在越南停靠下船，與此批入高雄港的旅客並非同一批。

疾管署指出，但因船上船員和服務人員，曾服務過之前搭船且確診武漢肺炎的患者，屬高風險人員，為避免防疫漏洞，因此要求全船旅客，與船員和服務人員都禁止下船，以及即刻辦理離港。

而另一艘「威士特丹號」郵輪上午8時進入高雄港，停靠在6號、7號真愛碼頭，因曾過境出現首例死亡病例的香港載客也備受矚目；高雄港務分公司說，「威士特丹號」郵輪原訂要停靠花蓮港，但疑因花蓮港的防疫人手不足，所以才不讓停靠，並轉往高雄港。

高雄港務分公司說，該船共有1458名旅客，入港後只要是大陸籍旅客，或有咳嗽、發燒等感冒症狀的旅客，一律不得下船；另外若是其他國籍旅客有過防疫指揮中心規定的湖北、廣東、溫州旅遊史者，也不准下船，但除此之外的旅客，只要檢疫確認沒有咳嗽、發燒症狀，就能下船。至於船舶進港後，船長須簽署海事衛生聲明書交由船務代理統一送交疾管署辦理，若發現船員身體不適，船務代理需通報疾管署處理。

(中時 )