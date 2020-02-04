中國大陸爆發武漢肺炎，疫情嚴重程度不僅直接致使民眾傷亡，更重創各領域產業界，日前陸官方宣布，「所有影視製片公司，暫停影視劇拍攝工作」，演藝圈等同停擺，而生活與事業重心完全在對岸的劉樂妍，也禁不哀嘆「不知道下一個戲在哪裡」，甚至問網友哪裡有工廠，「我可以去做工」。

對於疫情延燒導致大陸食衣住行皆受限，劉樂妍昨貼出官方明令劇組停工公告，大嘆不知何時開機、何時有下部戲，因此不敢輕舉妄動，也表示為防疫成天待在家裡，「覺得我真的快發霉了」，而自已並非警察、護士等專業一線人員，感覺沒能幫上忙，但又很無聊，希望能出去幫忙做點事。

面為處處受限的疫區生活，劉樂妍不禁po文詢問她家附近有沒有口罩工廠，表示願意去做工，還說自己一定很快能上手，「在口罩工廠上班，這個應該沒什麼技術含量，我應該幾天可以學會」，哭求工廠收留，還自砍福利，「唉，我真的不要錢，我真的不要錢哦，工資給我幾個口罩就行了」。

(中時電子報)