武漢肺炎疫情升溫，KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部China Practice會計師劉中惠提醒，大陸台商在捐贈物資的同時，亦請留意稅務上的規定，勿讓善心打折扣。 劉中惠說明，兩岸稅法對於捐贈各有不同規定。若通過台灣公司對大陸進行捐贈，應取得行政院大陸委員會許可，並透過合於民法總則之公益社團及財團組織為之，方得列為營利事業當年度費用，且按照我國所得稅法相關規定，以不超過當年度所得額10％為限。

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