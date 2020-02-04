武漢肺炎愛心捐贈 KPMG：稅收政策要留心 16:292020/02/04 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情升溫，KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部China Practice會計師劉中惠提醒，大陸台商在捐贈物資的同時，亦請留意稅務上的規定，勿讓善心打折扣。 劉中惠說明，兩岸稅法對於捐贈各有不同規定。若通過台灣公司對大陸進行捐贈，應取得行政院大陸委員會許可，並透過合於民法總則之公益社團及財團組織為之，方得列為營利事業當年度費用，且按照我國所得稅法相關規定，以不超過當年度所得額10％為限。 (工商 ) #捐贈 #KPMG #稅務 #劉中惠 #年度 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－年度行銷規畫的六大關鍵 04:102020/01/31 產業特刊 武漢接受捐贈情況如何？官方數字破百億 23:072020/01/31 兩岸 大陸針對境外捐醫療物資免稅 從美國進口不加徵關稅 22:052020/02/01 兩岸 在陸一年超過90天 注意稅務風險 04:092020/02/02 焦點新聞 工商、樂天Kobo 嚴選年度好書 04:092020/02/02 企業經營 防疫急急急 金門商家捐酒精50箱 13:142020/02/03 生活 苗栗市獲贈防疫酒精 6455位學童人手1瓶 13:222020/02/03 生活 台灣CRS上路 KPMG：應留意稅務風險 15:232020/02/03 財經 時尚圈援助武漢肺炎 LVMH、開雲、Coach捐款 15:402020/02/03 消費 印度財政部長：新年度成長率保六沒問題 21:372020/02/03 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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