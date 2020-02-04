武漢肺炎疫情嚴峻，引發各界擔憂。根據健保署統計，上月13日以來，曾赴大陸的台灣公民，計有12.8萬人持健保卡就醫，以上呼吸道症狀為主。為避免民眾以自費醫療掩蓋大陸旅遊史，健保署已著手建置查詢系統，只要醫護人員輸入身分證字號，即可得知民眾近期是否去過大陸，該系統預計2天內上線。

根據移民署統計，上月13日以來，自大陸高風險地區返台者計有33萬9457人。經健保署分析發現，其中12萬8779人因身體不適，於返台後一個月內持健保卡就醫，就醫比率達37.94％。

健保署署長李伯璋表示，就醫的民眾當中，以急性上呼吸道多處或未明示感染為主，佔8.4％。其次依序為齒齦炎及牙周疾病（7.8％）、齲齒（4.1％）、急性鼻竇炎（4％）及急性支氣管炎（2.9％）。

對於高達37.94％民眾自大陸高風險地區返台後前往就醫，健保署醫務管理組組長李純馥表示，過去經驗顯示，許多台商都會為了看病返台。因健保署過去未針對大陸旅遊史者進行統計，無法斷言該就醫比率是否過高。

李伯璋表示，針對自大陸返台的民眾，健保卡都有勾稽，然而若民眾未攜帶健保卡，以自費醫療看病，醫院只能透過健保署分區業務人員瞭解患者的旅遊史。若在凌晨看病，則難以得知患者是否曾赴大陸，可能成為防疫漏洞。

為避免民眾規避健保稽查，健保署已著手建置查詢系統，醫護人員取得患者同意後，輸入身分證字號，即可得知對方的大陸旅遊史，以利採取後續的防疫行動。該查詢系統預計將在2天內上線。

(中時 )