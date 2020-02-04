因武漢肺炎疫情影響，教育部日前宣布延長寒假，高雄市教育局在寒假前發放給就讀國中小低收入戶學生的安心餐食券也配合政府延長供應，讓經濟弱勢學生在延長寒假期間，在家能正常用餐、免於匱乏，共同配合政府防疫措施。

教育局長吳榕峯表示，配合政府延長寒假政策，教育局第一時間就趕緊加印餐券，表定在2月7日以前會將餐券送至各校，再由學校轉發給學生，站在市政府立場，他們已經請廠商全力配合，盡速加印餐券，保障孩子們的權益。

高雄市教育局為了幫助弱勢學童安心成長，自108年起，除了補助上學期間的午餐費用，更兼顧例假日與寒暑假的用餐情形，凡設籍高雄市且就讀國中小低收入戶的學生，均可拿到教育局發放的安心餐食券，此政策嘉惠超過7,135名學子。

餐食部分，吳榕峯也有親自訪視與他們配合的超商及店家，他特別感謝太師傅及正忠排骨飯2個便當商家，雖然市府發放的安心餐食券面額只有50元，但他們提供的餐點，無論質與量都遠超過餐券面額，相當感謝他們幫忙照顧弱勢家庭的兒童。

(中時 )