2020年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）將在25～27日於德國紐倫堡舉行，工業電腦廠凌華（6166）將展示首款針對嵌入式應用所設計的MXM GPU模組，搶攻醫療、自駕車等邊緣運算及人工智慧（AI）嵌入式應用設備商機。

凌華表示，繪圖晶片（GPU）加速運算越來越受歡迎，而整合GPU的邊緣系統，在實際應用中的反應更快更好，如醫學造影、製程中缺陷檢測、智慧城市的交通流量分析，以及許多其他嵌入式應用。

凌華推出的MXM GPU模組採用NVIDIA Turing架構及Quadro RTX嵌入式GPU，並支援較長的產品周期，利用Turing架構的強大功能，解決嵌入式應用面臨的尺寸、重量與功耗（SWaP）挑戰，在高效能運算、電腦繪圖與人工智慧中增強效能。

凌華平台產品中心嵌入式平台及模組事業處產品總監蔡雨利表示，以醫學造影為範例，建構影像涉及大量平行資料處理。整合所需的運算功能，並滿足行動醫療造影儀器嚴格的SWaP要求具挑戰性。

蔡雨利指出，凌華發現中國大陸及歐洲醫療產業的GPU加速運算需求不斷增加，大數據與人工智慧正應用於預防與精密醫學的篩檢、偵測與病變診斷，凌華推出搭載Tensor核心、採用Turing架構的MXM GPU模組，可為這些關鍵任務提供高效能。

此外，自駕車、機器人及無人機等自主駕駛機器，則是另一個凸顯GPU效能及需求持續成長的應用，且涉及處理大量的高維度資料。蔡雨利指出，在受限於SWaP的行動環境中，透過Turing架構的MXM GPU模組，可增強自主機器效能、執行複雜操作。

NVIDIA Quadro產品行銷副總Scott Fitzpatrick表示，強大的效能與企業級的可靠性，對於快速擴大的繪圖密集型應用生態系至關重要。凌華推出的MXM GPU模組具長期可用性，可將人工智慧與大數據的力量，帶進醫療、機器人、製造與智慧城市等更廣泛系統應用。

凌華表示，邊緣運算與人工智慧應用往往需要長時間的開發周期，且需投入大筆資金在功能驗證與認證方面。凌華提供各種外形尺寸的GPU產品，支援長產品周期、客製化韌體及最佳化的異構運算平台，讓開發人員能滿足各式邊緣應用需求。

(時報資訊)