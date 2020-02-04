和勤(1586)1月合併營收1.9億元，年成長17.26％。和勤表示，美系電動車客戶訂單按計畫增量，即使1月工作天數較少，營收如預期保持成長。此外，和勤表示，在大陸廠全面復工之前，短期內雙金屬配油盤、硬碟機構件等以出口為主的訂單，將由台灣廠區生產。大陸廠復工後，也會優先滿足電動車大廠的全球訂單，以因應客戶需求。

和勤兩大業務1月營收分別為：汽車零件1.2億元，占比61.28％；硬碟機構件（VCM Plate）0.7億元，占比38.40％。汽車零件主要在大陸廠出貨，一月適逢農曆春節假期在工作天數較少，營收仍能較去年成長，在於客戶熱門車款銷售成長，需求強勁；而硬碟機構件則在雲端伺服器硬碟零件出貨增量的貢獻下，較去年同期成長。

和勤數個新產品從2019年底開始進入量產，今年上半年還會陸續有其他新品量產，包括供應電動車大廠的新增零件，其主力熱銷車款訂單較去年大幅成長，配合新型冠狀病毒防疫工作，和勤二家位於大陸的子公司也預計於2月10日復工，公司表示，目前已成立防疫管理小組，密切注意疫情發展及時採取因應措施並積極進行人員調度並調高產能，為復工做準備，一旦大陸全面復工，公司可立即充分因應補貨的急單。隨著新品量產與增量，包括電動車新零件、雙金屬配油盤、發動機鏈輪、感溫器殼體蓋板等高毛利新品比重增加，今年公司每月營收向上提升的預期不變。

(時報資訊)