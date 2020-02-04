因應武漢肺炎疫情國中小學生延後開學，勞動部宣布勞工可請「防疫照顧假」，但未強迫雇主給薪，引發勞工質疑「怎麼有人敢請？」，國民黨今天指出，應動用行政院第二預備金給予薪資補助，經費約50億元、民眾黨昨天也建議可以用就保基金，對此，勞動部表示，「如果要協助勞工，應該另外來辦、要有特別的條例來辦」。

勞動部政務次長林明裕昨天試算時時，以1千萬名勞工、平均工資4萬名計算，如要用全薪的話，半個月就要花費2千億元，「經費過於龐大」。林明裕今天坦言，當時沒有設下任何條件的防疫假，也許過於粗估、簡略，金額的不同是因為討論的基礎不同。

針對國民黨團提議用第二預備金，林明裕說，動用二備金不在勞動部的權責，至於是否要用就保？他說，就保法的精神是為了保障失業勞工，「如果要協助勞工，應該另外來辦、要有特別的條例來辦」，因為無論任何保險的險種、保單的設計要精算設計，如保費、給付都要計算，就落實的細節面要詳實的計算。

(中時 )