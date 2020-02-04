學甲小麥去年12月雨水充足發芽率佳，植株密集、麥穗飽滿紮實，農民預計產量會比往年好。（莊曜聰攝）

台南學甲地區種植約150公頃的「台中二號」品種小麥，是南部本產小麥重要產區，產量也僅次於台中是全台第二，種植區塊主要分布在宅港、平和、三慶、光華、新達里，並以台19線急水溪宅港橋下的行水區栽種最密集，預計2月底進入採收期，小麥在去年12月發芽期間遇上雨勢，水分充足生長狀況不錯，農民可望有好收成。

學甲地區土壤帶有鹽分，灌溉水源稍嫌不足，農民多半種植玉米等雜糧作物，近年有農民引進小麥種植，品質不錯，栽種面積也逐年增加，李三陽、李智豪父子就擁有近百公頃的麥田，成熟期金黃色的麥穗隨風搖曳，在豔陽下閃耀金色光芒，成了遊客拍照取景的祕境。

農民李三陽說，這批小麥在去年10月播種，這幾年冬季少雨影響生長，不過去年12月降雨量比往年多，水量充足下，田間小麥不僅發芽率高，植株密度也相對密集，麥梗成長情況佳，加上麥穗飽滿紮實，生長狀況應該是近年來最好。

李三陽指出，這批小麥預計從2月底開始陸續採收，若以現在天候狀況研判，只要採收期沒有下雨，原先每公頃約可產出2500公斤小麥，今年每公頃應可增加2、300公斤左右，目前契作價格每公斤從25元到30元不等。

學甲區農會總幹事李曉軍說，2020學甲小麥節將在3月14、15日2天登場，活動地點在光華里鄰近蜀葵花海的小麥田，現場並邀請屏東縣南州農會指導親子手作披薩、拓印環保提袋等活動。

(中時 )